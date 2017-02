Forbrukerombudet mener Propr villeder

Propr er en tjeneste hvor boligselgere kan selge boligen sin selv, med bistand fra et meglerforetak. Forbrukerombudet reagerer mest på påstandene om at «Propr sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt».

– Dette kan villede både forbrukerselgere- og kjøpere ved at man får inntrykk av at handelen vil gjennomføres på en trygg måte. Dette er feil da forbruker både kan velge bort Proprs bistand med å hente inn opplysninger, samt at man ikke kan garantere at selgers opplysningsplikt blir oppfylt, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til Dagens Næringsliv.

I markedsføringen får forbrukerne vite at det koster «fra 4.900 kroner» å bruke Propr. Forbrukerombudet har kommet fram til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner. Forbrukerombudet mener også at Propr overdriver antallet brukere.

Tjenesten ble lansert i mai 2016, og Forbrukerombudet har mottatt en rekke klager på Proprs markedsføring, både fra forbrukere, organisasjoner og eiendomsmeglere.

