Feilmerket karbonadedeig trekkes fra markedet

Kjøttdeigen selges i Norgesgruppens butikkjeder over hele landet. På pakkene er Norge oppført som opprinnelsesland, men kjøttet er egentlig fra Tyskland. Pakkene er merket med holdbarhet til 3. mars.

First Price-produktene leveres av Unil og er produsert av Fatland. Det understrekes at det er trygt å spise karbonadedeigen, men at feilmerkingen kan skape usikkerhet hos forbrukerne.

