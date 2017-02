Evakueringen på Svalbard opprettholdes

Beboerne vil imidlertid få tilgang til å hente ut eiendeler fra boligene i tidsbegrensede perioder fredag og lørdag, opplyser Sysselmannen på Svalbard.

– Bakgrunnen for at vi opprettholder evakueringen, som er hjemlet i politiloven, er at vi har en situasjon i dette området som fortsatt ikke er fullt ut avklart, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Snøskredvarslet for området har fremdeles fargegrad tre – betydelig fare – noe NVE begrunner med at selv om fokksnøen i området begynner å bli hardere, sørger de lave temperaturene for at det fortsatt er stor ustabilitet i snømassene.

– Vi har hatt to alvorlige hendelser på kort tid, og vi kan få dårlig vær med ny skredfare i området. Vi har derfor behov for å gå igjennom situasjonen grundig når det gjelder skredfaren her. Etter min vurdering må disse boligene fraflyttes permanent, inntil det kommer andre skredsikringstiltak, mener Askholt.

Fredag kommer helseminister Bent Høie til Svalbard i forbindelse med hundreårsmarkeringen for sykehuset der. Mandag vil olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) besøke Svalbard. De to sistnevnte skal på befaring i skredområdet og møte innbyggerne som er blitt berørt av skredet.

De skal også ha møter med Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og representanter fra NVE for å blant annet bli orientert om det videre arbeidet med varslings- og sikringstiltak på Svalbard.

(©NTB)