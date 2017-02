Ap: – Mistenker at regionreformen er første steg mot nedlegging

Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker. Her blir de 19 fylkene slått sammen til ti eller elleve regioner. Dagens 426 kommuner blir redusert til 358.

– Jeg er overrasket over at sentrumspartiene ikke har lagt mer makt bak kravene. Og jeg mistenker at det som er lagt fram nå, er et ledd i Høyre og Frps mål om å legge ned det regionale folkevalgte nivået, som de har vært veldig tydelige på at de ønsker, og som fortsatt står i deres partiprogram, sier Helga Pedersen til NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

KrFs Geir Toskedal avviser at reformen er et første steg på veien mot avvikling av regionnivået.

– Nei, det blir det ikke. Dette har Venstre og KrF forhandlet inn i avtalen med regjeringspartiene. Skulle de få sin kommunereform, så har vi vår regionreform, og det står vi sammen om, sier han.

Helga Pedersen savner klare svar på hvilke oppgaver de nye regionene skal få, og spør spesifikt om KrF har fått gjennomslag forat ansvaret for videregående opplæring, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten ikke skal overføres til kommunene, noe stortingsflertallet gikk inn for for to år siden.

– Det ligger allerede inne i fylkeskommunenes portefølje, og det er med videre, sier Toskedal.

Når det gjelder spørsmålet om nye regioner også innebærer nye valgdistrikter, er det noe som må bearbeides videre politisk, sier KrF-representanten. Han innrømmer imidlertid at alt ikke er helt på stell med regjeringens regioninndeling.

– Det regionkartet som foreligger nå, er ikke helt godt, og må jobbes videre med i et utvalg for å kanskje finne en enda bedre løsning, sier han.

