Antall brannskader øker

I 2009 fikk 12.877 personer behandling for brannskader. I 2012 var antallet steget til 13.741, mens det i 2015 ble registrert 14.222 personer. Barn i alderen 0–9 år er de mest utsatte, viser tall fra Helsedirektoratet.

I tillegg kommer de som skader seg så kraftig at de blir lagt inn på sykehus og spesialsykehus. Det dreier seg om opptil 800 personer i året.

Økningen i antall brannskader bekymrer Norsk brannvernforening.

– Ifølge våre funn er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, i en pressemelding.

Kenneth Wangen, leder av Norsk forening for brannskadde, peker på at mange av dem som pådrar seg en brannskade, selv forårsaker den. At barn mellom 0–9 år er de mest utsatte, viser seg blant annet i at skåldeskader er en gjenganger blant skadene.

Nå lanseres en landsomfattende kampanje – "Sky ilden" – med skadeforebyggende informasjon. Kampanjen er et samarbeidmellom Norsk forening for brannskadde og Norsk brannvernforening med støtte fra Helsedirektoratet.

Med over 100 brannvesen med som budbringere skal kampanjen konsentrere seg om å informere barnehager, skoler og småbarnsforeldre om brannforebyggende tiltak.

