”Helikopterskandale” gir mer fregattrøbbel 

– Det er en ekstremt krevende situasjon ved at forsinkelsen er så stor, og at leverandøren har hatt så store problemer med å levere det som er bestilt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i fredagens høring i Stortinget.

– Jeg ser dessverre ingen lys i enden av tunnelen. Det vil svekke den operative evnen vi kunne fått ut av fregattene med helikopter om bord, slik det ble planlagt og bestilt i 1999, forklarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring skulle først og fremst handle om at Norges nyanskaffede fregatter ifølge Riksrevisjonen ikke har den operative evnen Stortinget har forutsatt.

Men mens problemene med vedlikehold, reservedeler og mannskap til fregattene er i ferd med å bli løst, går arbeidet med å få utstyrt fartøyene med nye helikoptre tregt.

– Burde vært terminert

Fraværet av helikoptre vil derfor svekke fregattenes operative evne i lang tid fremover.

– Vi har gått til anskaffelse av et felleseuropeisk helikopter som skulle utvikles sammen med en rekke andre land. Det er altfor mange aktører og særinteresser. Det har tatt ekstremt lang tid å utvikle, og kvaliteten har ikke vært tilfredsstillende når man har fått det endelige produktet, sier Bruun-Hanssen til NTB.

Han mener det i etterpåklokskapens lys er lett å se at kontrakten burde vært avsluttet i 2012.

Både komitéleder Martin Kolberg (Ap) og nestleder Michael Tetzschner (H) åpner for at regjeringen bør bryte kontrakten.

– Slik jeg hører dette i dag, er svaret ja, sier Kolberg.

– Det er regjeringens oppgave å se på det. Men som lekmann må det være slik at disse kontraktene for lengst må være misligholdt, sier Tetzschner.

Kontrakten ble inngått i 2001, men det første helikopteret ble ikke levert før i 2011. Det var heller ikke en endelig versjon av helikopteret. Totalt har Norge nå mottatt seks NH90-helikoptre.

Både nåværende og tidligere forsvarstopper var klar på at man burde valgt et amerikansk helikopter.

– Ingen kjapp løsning

Søreide viste til at det var flere årsaker til at kontrakten ikke ble terminert av den forrige regjeringen i 2012.

– Det ville ikke vært noen kjapp løsning på problemet, sa hun i høringen.

Kostnader, ytelse, behov for modifikasjoner og at anskaffelse av et annet helikopter ville gitt Forsvaret mange ulike helikoptertyper å operere samtidig, var årsaker til at man trass problemene gikk videre med NH90, understreket hun.

Statsråden viste til at hun senest i desember i fjor orienterte Stortinget om saken.

– Det er alltid en avveining om man skal forsøke å gjøre det beste med det man har, eller om man skal terminere en kontrakt og kjøpe nye. Vi gjør denne vurderingen løpende, sier hun til NTB.

– Det er planlagt nå at man skal ha operative helikoptre i 2020, men det avhenger av at det ikke blir ytterligere forsinkelser eller problemer, sier Søreide.

Det er mer enn ti år forsinket og betyr at fregattene i en stor del av sin levetid vil være uten en av sine viktigste kapasiteter.

– Dette er en stor tragedie, konstaterte tidligere forsvarssjef Harald Sunde om helikopteranskaffelsen.

