Venstre: – Må ha enighet mellom alle fire partier

– Bare så det er klart: Samarbeidsavtalen gjelder. Vi må ha en enighet mellom alle de fire partiene før det skal gjøres noen endringer, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, til VG.

Onsdag sendte Klima- og miljødepartement departementet et forslag om å endre naturmangfoldloven ut på høring. Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv – også der det ikke er skadepotensial.

I samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) står det at naturmangfoldloven skal forbli slik den er. KrF har så langt vært på linje med Høyre og Fremskrittspartiet i saken.

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) sier til VG at han har vært i dialog med Venstre i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget.

Elvestuen bekrefter overfor VG at Venstre har vært i kontakt med regjeringen om de foreslåtte endringene, men at partiet så langt ikke har godkjent noe.

– Vi aksepterer at forslaget sendes ut på høring. Vi må lytte til svarene som kommer før vi bestemmer hvordan vi skal gå videre, sier Elvestuen.

