UDI mener par løy om id – vil kaste ut familie på tolv

Beskjeden om at statsborgerskapene trekkes tilbake, rammer parets tre barn og alle barnebarna. Alle har fått beskjed om å forlate landet innen 1. august i år, skriver Aftenposten.

Etter å ha vurdert en rapport fra passkontrollen på Fornebu i 1996 og oppføringer i jordanske registre, mener UDI at paret var jordanske statsborgere. Familien mener på sin side at dette beror på misforståelser og har skaffet bekreftelser på at de var palestinske flyktninger i Syria før de reiste til Norge.

Paret ble innvilget norsk statsborgerskap i 1997. I 2012 ble familien varslet om at UDI mente paret ga uriktige opplysninger og at familiens norske statsborgerskap er gitt på feil grunnlag. I 2016 fikk de beskjed om at statsborgerskapene er tilbakekalt.

– Jeg var ni år da jeg kom til Norge, søsteren min bare fire. Nå, etter 27 år i Norge og 20 år som norsk statsborger, tar de fra oss alt, sier parets 35 år gamle sønn til Aftenposten.

Han spør hvorfor det er foreldelsesfrist for kriminelle handlinger, men ikke når det gjelder statsborgerskap.

35 tilbakekallingssaker er nå anket til Utlendingsnemnda.Denne uken vurderer Oslo tingrett samme problemstilling i en rettssak der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten ved UDI etter at 30-åringen ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 16 år i Norge. UDI mener Mahamud løy om sin somaliske identitet, og at han isteden er fra Djibouti. Mahamud kom til Norge som 14-åring.

(©NTB)