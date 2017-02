Tide Carrier slepes mot Åmøyfjorden

Lasteskipet, som fikk motorstopp utenfor kysten av Klepp i Rogaland onsdag, har vært sikret over natten av to ankre og to slepebåter for å hindre at det driver nærmere land. Torsdag morgen i 6-tiden startet slepeselskapet Buksér og Berging arbeidet med å løsne ankrene. Kvart over 7 startet slepet.

– Vaktlaget monitorerer og følger slepet videre. Øvrige mobiliserte ressurser fra Kystverkets side blir nå demobilisert fortløpende, heter det i Kystverkets oppdatering.

Tide Carrier er bygget i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på 40.796 tonn dødvekt. Det var på vei til Høylandsbygd da Redningssentralen fikk beskjed om problemer klokka 10.48 onsdag. Bergingsarbeidet måtte utsettes til torsdag morgen på grunn av sterk vind.

