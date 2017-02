Småbarnsfar tiltalt for overgrep i Dark Room-saken

Småbarnsfaren i 20-årene må i april møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for seks forhold, melder NRK. Han er student og bosatt i Trondheim.

Ifølge tiltalen skal mannen ha hatt kontakt med den første mannen (24) som ble tatt i Dark Room-saken. 24-åringen ble dømt til tre år og åtte måneder i fengsel i november i fjor. De to skal ha samarbeidet om å begå overgrep mot barn.

De skal ha kjent hverandre via nettet i flere år og utvekslet bilder og videoer. Mannen i 20-årene skal blant annet ha gitt 24-åringen kontaktinformasjonen til en mindreårig jente. Ifølge tiltalen førte dette til at jenta ble et av overgrepsofrene fra saken mot 24-åringen.

Småbarnsfaren har også chattet med flere barn og bedt dem kle av seg. Han er også tiltalt for å ha oppbevart tusenvis av bilder og ni timer med overgrepsfilmer, blant annet med grove seksuelle overgrep med barn helt ned i ettårsalderen.

Mannen i 20-årene er også tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Han skal ha hatt samleie med en mindreårig jente på hoteller i Bergen i 2011.

