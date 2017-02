Seks av ti foreldre bekymret for barnas nettsikkerhet 

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til den Telenor-eide nettsiden foreldreskolen.no, en ressursside som ønsker å bidra til å øke foreldres kunnskap om barnas digitale liv.

61 prosent av foreldrene svarer at de er bekymret for at barna skal bli eksponert for vold. Deretter følger bekymring rundt barnas generelle sikkerhet ved spredning av bilder og uønsket oppmerksomhet, nettmobbing og pornografi. Over halvparten av de spurte foreldrene mener også at barna er for unge når de tar i bruke mobil og nett.

36 prosent av barna sier at de flere ganger har hatt ubehagelige opplevelser på nett.

Det er Penetrace og Norstat som har utført undersøkelsen, der de har snakket med 1.600 foreldre med barn mellom 10 til 15 år og 500 av barna deres.

