Polsk arbeider fikk betalt i sigaretter

Nettverkene ble avdekket av de fem A-krimsentrene i Norge. 94 aktører ble satt ut av spill som følge av politiets aksjoner og 165 personer ble utvist, melder NRK.

Under en av de 40 aksjonene som ble gjort i Stavanger i fjor møtte politiet den polsk anleggsarbeideren. Han sa at han hadde fått 1.200 kroner og tusen sigaretter for tre ukers arbeid. Det vil si80 kroner dagen, dersom han hadde helgefri.

Det er særlig innen bygg og anlegg i det private markedet at arbeiderne blir utnyttet. A-krimgruppene leter etter nettverk der to eller flere samarbeider om kriminell aktivitet i arbeidslivet.

Etatene som samarbeider, avdekker mer arbeidslivskriminalitet nå enn før, men vil ikke konstatere at problemet er økende. Metodene for å avsløre kriminaliteten har blitt mer effektiv.

