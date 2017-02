Oslo Børs opp etter Telenor-salg

Telenor-aksjen stiger med 2,78 prosent og er morgenens mest omsatte aksje med Statoil hakk i hæl. Aksjen stiger etter at Telenor natt til torsdag meldte at selskapet trekker seg ut av sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.

Blant de større selskapene går Statoil opp med 0,1 prosent, mens de øvrige går tilbake. Norsk Hydro faller med 1,3 prosent, Orkla med 0,4 og Yara med 0,3. DNB faller med marginale 0,1 prosent.

Blant de øvrige aksjene på hovedindeksen går Seadrill fram med 1,8 prosent, mens SalMar og Lerøy faller med henholdsvis 1,5 og 1,3 prosent.

De europeiske aksjeindeksene starter dagen varierende. FTSE 100 i London faller med 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt går fram med henholdsvis 0,3 og 0,1 prosent.

Også oljeprisen stiger. Et fat nordsjøolje omsettes for 56,42 dollar og et fat amerikansk lettolje for 54,17 dollar.

