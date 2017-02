Norwegian åpner nye ruter til USA

Rutene skal gå fra Irland, Nord-Irland og Skottland til den amerikanske østkysten. Rutelanseringene er kommer som et resultat av at Norwegian har fått de nødvendige tillatelsene fra amerikanske myndigheter.

Flyselskapet varsler at de kommer til å lansere over 50 nye ruter og sysselsetter over 2.000 nye medarbeidere i 2017.

– Norwegians nye ruter er ikke bare godt nytt for de reisende, men også for lokal verdiskaping i USA, Irland, Nord-Irland og Skottland gjennom økt turisme og flere arbeidsplasser, skriver selskapet.

Rutene skal gå fra Providence nær Boston, Stewart nord for New York og Bradley i delstaten Connecticut, og fra Belfast i Nord-Irland, Edinburgh i Skottland og Dublin, Cork og Shannon i Irland.

I desember fikk Norwegians datterselskap Norwegian Air International (NAI) flytillatelse fra USA etter tre års kamp. Fagforeninger, politikere og flyselskaper har forsøkt å stoppe tillatelsen. NAI har blitt anklaget for å drive sosial dumping i luftfarten ved å benytte seg av kabinpersonale fra lavkostland, men det avvises av selskapet.

– Alle hos oss får faste ansettelser og lokale vilkår. Nå må det snart bli en slutt på denne skremselspropagandaen fra fagforeningshold, sier Norwegians talsmann Lars Sandaker-Nielsen.

(©NTB)