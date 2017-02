Norge dårligst på tilgjengelighet og ventetid i helsesektoren

Sammenlignet med andre land kommer Norge dårligst ut når det kommer til tilgjengelighet og ventetider i helsetjenesten, viser den europeiske helseforbrukerindeksen 2016, ifølge Helsedirektoratet.

Torsdag la direktoratet fram nye tall som blant annet omfatter den norske helsen sammenlignet med andre land, og utenforskap og frafall i videregående skole.

Den europeiske helseforbrukerindeksen måler hvor godt helsesystemene i 35 europeiske land fungerer, basert på hvordan forbrukere av helsetjenester blir tatt imot og behandlet i helsesystemene.

I kategorien pasientrettigheter og informasjon kommer Norge best ut sammenlignet med andre europeiske land, med 125 av 125 mulige poeng. Under pasientrettigheter og informasjon måles blant annet hvorvidt pasientorganisasjoner er delaktig i beslutningstaking, pasienters mulighet til å bestille timer via nettet, og tilgang til egen journal. Norge er også det beste landet i kategorien forebygging med 119 av 125 poeng.

(©NTB)