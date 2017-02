Mann dømt til fengsel for hatefulle ytringer mot innvandrer

Retten finner det bevist at 49-åringen skjelte ut en somalisk mann ved et kjøpesenter i Namsos i desember 2015. Han skal blant annet ha kalt mannen i 30-årene, som kom til Norge fra Somalia for noen år siden, for "jævla apekatt" og "den dritten der".

Tiltalte, som var beruset, truet også med å gi mannen juling og sa at han hatet somaliere. I dommen fra Namdal tingrett skriver de tre dommerne blant annet at "retten fant at tiltaltes ytring innebar en grov nedvurdering av menneskeverdet til muslimer som gruppe og en konkret politiker."

De mener det er skjerpende at ytringene kom helt uprovosert, og at mannen framsto som sint og aggressiv. Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel, men retten landet enstemmig på en betinget dom, skriver Namdalsavisa.

– Jeg registrerer at aktor la ned påstand om ubetinget fengselsstraff og at retten har gitt en betinget dom, sier mannens forsvarer Siw Bleikvassli til NRK. Hun kan si om dommen vil bli anket.

Retten har i formildende retning lagt vekt på at saken har blitt relativt gammel uten at 49-åringen kan lastes for det. I tillegg til den betingede dommen må han ut med en bot på10.000 kroner og han er ilagt sakskostnader på 3.000 kroner.

