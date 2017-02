Kan ikke slepe Tide Carrier før torsdag

Tide Carrier har drevet i sjøen siden onsdag formiddag etter motorstopp. Skipet ligger på ankrene rundt 100 meter fra land ved Feistein fyr, med to slepebåter som skal holde fartøyet i ro. Det er vestlig liten storm i området, ifølge Yr, og før vinden avtar er det ikke aktuelt å slepe båten noe sted.

– Jeg har nettopp snakket med mannskapet som er ombord, og deres vurdering er at det ikke er forsvarlig å gå i gang med sleping i kveld og natt, sier Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.

En ny vurdering gjøres torsdag morgen. Inntil da blir oppgaven å unngå skader og at skipet driver nærmere land.

Problemer

Tide Carrier er bygget i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på 40.796 tonn dødvekt. Det var på vei til Høylandsbygd da Redningssentralen fikk beskjed om problemer klokka 10.48 onsdag.

– Da hadde fartøyet motorstopp og lå og drev i sjøen. Så slapp de ankrene, før de fikk start igjen. Deretter ble det motorstopp på ny, opplyste redningsleder Jan Lillebø.

Én i mannskapet ble fløyet i land etter å ha fått en bruddskade i foten, og i alt fem av mannskapet er fløyet til Sola. Natt til torsdag var det 17 personer igjen på lasteskipet – 14 fra mannskapet, to slepespesialister og en los.

Uklare eierforhold

I 18-tiden onsdag ble de to slepespesialistene satt om bord for å finne ut om lastebåten kunne slepes under de rådende værforholdene. Egentlig er slike avgjørelser reders ansvar, men i den situasjonen «Tide Carrier» er i, har det ikke vært tid til å vente til reder er sporet opp.

Samtidig jobbet både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet med å finne ut hvem som eier båten nå.

– Det arbeidet pågår fortsatt, vi vet heller ikke hvor, eller om skipet er forsikret. Vi er i kontakt med alle de store internasjonale forsikringsselskapene, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til Stavanger Aftenblad.

– Ressurser i denne sammenheng er slepebåter. Formaliteter, som hvem som tar regningen, det tar vi i etterkant, sier Ly.

Godkjenning inndratt

Avisen melder at "Tide Carrier" har ligget i opplag en lengre periode under navnet "Eide Carrier", eid av Eide Marine Services AS og registrert hos den norske stiftelsen DNV-GL, tidligere Det Norske Veritas. Tidligere i måneden forlot skipet havn, men fikk da sin godkjenning inndratt:

– Skipet mistet alle sine klassesertifikat hos oss 14. februar. Grunnen til det er at skipet har vært i opplag i en lengre periode, når det da skal ut, så skal det gjennomføres en grundig inspeksjon. Når skipet forlot havna det har vært i opplag, uten at vi fikk inspisere det, trakk vi klassifiseringen automatisk, sier kommunikasjonsdirektør for maritim virksomhet i DNV-GL, Per Wiggo Richardsen.

Ifølge ship-info.comskipet eiere fra Eide Marine Services AS til Julia Shipping AS i februar, og navnet ble på et tidspunkt endret fra "Eide Carrier" til "Tide Carrier "Det er ikke sikkert om "Tide carrier " er klassifisert nå.Et skip må ha klasse for å få lov til å seile i internasjonalt farvann.

