Gratulasjonene har strømmet inn til kong Harald

I tillegg kommer gratulasjonene i protokollen på Slottet, der stortingspresident Olemic Thommesen (H) og statsminister Erna Solberg var de første til å skrive.

– Om lag 9.300 hilsener ble skrevet inn i gratulasjonsprotokollen her på Kongehusets nettsider. De kom fra hele landet – og utlandet. Fra enkeltpersoner og institusjoner, fra familier, skoleklasser, barnehager og eldresentre. Det er ikke mulig å skrive mer i protokollen nå – men de mange flotte hilsenene er tilgjengelig via lenkelisten for alle som har lyst til å se, opplyser Slottet.

En del av tegningene som kom inn, er lagt ut på Kongehuset barnesider.

Kong Harald fylte 80 år 21. februar. Dagen ble feiret på vinterferie med barnebarna og den nærmeste familien. Dronning Sonja fyller 80 år 4. juli. Den offisielle feiringen av kongen og dronningen finner sted 10. mai. Da holder regjeringen festmiddag i foajeen i Operaen.

Kong Harald slo i et større intervju med NTB forrige uke fast at han akter å holde sin "ed til forfatningen" livet ut. Han ga heller ikke uttrykk for at alderen tynger.

– Jeg tenkte alltid at de som var 80, var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall, sa kongen.

(©NTB)