Frp vil frata somalisk statsminister norsk pass

49-årige Khaire ble torsdag utnevnt til statsminister av den somaliske presidenten Mohamed Abdullahi Mohamed. Khaire kom til Norge som flyktning på slutten av 1980-tallet og har både norsk og somalisk statsborgerskap.

– Det at han nå er blitt statsminister, viser med all tydelighet behovet for at beskyttelse bør være av midlertidig og ikke permanent art, sierMazyarKeshvari, Frps innvandringspolitiske talsmann, til NRK.

Han mener det også er problematisk at Khaire har dobbelt statsborgerskap.

– Når noen har blitt utnevnt til parlamentarikere og sågar statsminister i Somalia, så må vi gå ut fra at de er somaliske borgere. Det kan ikke være slik at et lands statsminister kan ha flere nasjonaliteter. Da oppstår det konflikter om hvor de skal ha sin lojalitet, sier Keshvari.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fraHassan Ali Khaire.

