Evakuerte i Longyearbyen får hente eiendeler

– I dag mellom klokken 15 og 18 vil det være anledning til å hente personlige eiendeler fra de evakuerte boligene. Det vil bli lagt til rette for flere muligheter til å hente eiendeler senere, tidspunkt for dette vil bli kunngjort, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt torsdag formiddag.

Hele 211 innbyggere i 75 husstander ble evakuert etter skredet som rammet seks boliger i vei 228 tirsdag. Opp mot 70 personer må nå finne seg et nytt sted å bo etter denne og skredkatastrofen i desember 2015 der to personer omkom.

Må flytte for godt

Alle boligene i veiene 222 til 228 er fortsatt evakuert og underlagt ferdselsforbud etter tirsdagens skred. Nå er rådet både fra NVE og sysselmannen at alle de øverste boligene må fraflyttes permanent, og isteden brukes som en forsterket sikring mot bebyggelsen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen skal sammen besøke skredrammede Longyearbyen. Frp-statsrådene setter seg på flyet til Svalbard sent søndag kveld og er ventet å lande i halv ett-tiden natt til mandag.

Glad for ministerbesøk

Mandag morgen og formiddag vil de blant annet bli orientert om situasjonen av sysselmann Kjerstin Askholt før de reiser tilbake senere samme dag, får NTB opplyst i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg er svært glad for at begge ministrene kommer hit. Det er et klart signal om at de har hørt oss. Det gir oss gode muligheter til å gi direkte innspill til dem, sa Askholt på et folkemøte på Kulturhuset i Longyearbyen onsdag kveld ifølge Svalbardposten.

Tirsdag kveld og onsdag morgen gikk det ytterligere to skred inn på veien til kullgruva Gruve 7 utenfor Longyearbyen, men uten at personer ble rammet. Gruvedriften stanset tirsdag og vil ikke bli gjenopptatt før veien er åpnet.

Snøskredfaren blir fortsatt vurdert til faregrad 3, ifølge Varsom.no.

