Brekke: – Sikrer fremtiden ved avslutte Telenor India

Natt til torsdag meldte Telenor at selskapet trekker seg ut av sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.

– Avtalen ble landet i går kveld, derfor offentliggjorde vi den i dag før børsen åpnet, sier konsernsjef Sigve Brekke til NTB.

Han vil ikke kommentere hvorvidt andre aktører var inne i bildet under forhandlingene.

– Som jeg har sagt mange ganger det siste året, har dette vært en pågående prosess, sier konsernsjefen.

Avtalen innebærer at Bharti Airtel Limited (Airtel) overtar virksomheten fra Telenor i landet. De to selskapene kommer i løpet av året til å fusjonere, og så skal Airtel overta all drift så snart alle nødvendighetsgodkjennelser er i havn.

– Vi er godt fornøyd med avtalen, både for våre kunder og våre ansatte. Dette er en god måte å sikre framtiden, sier Brekke.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig beslutning å kvitte seg med virksomheten i India.

– Men det har vi sagt hele tiden, fra den første investeringen: Vi er i India for å tjene penger.

Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner. I tillegg opplyser Brekke til NTB at det foreligger noen finanskostnader, som han ikke kan gi noe konkret tall på.

