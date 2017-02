45-åring dømt for øksetrusler i Oslo

Mannen stjal øksa i XXL-butikken i Storgata før han beveget seg til Skippergata der han truet de åtte personene. Hendelsen skjedde på ettermiddagen 12. april i fjor.

45-åringen erkjente skyld på alle tiltalepunkter under hovedforhandlingen i Oslo tingrett 22. februar.I tillegg til truslene ble mannen også dømt for øksetyveriet, for å ha knust frontruten på en bil med øksa, samt for å ha oppbevart tabletter med narkotiske virkestoffer.

Mannen er tidligere dømt for vinningslovbrudd, men også bøtelagt flere ganger for brudd på narkotikalovgivningen.

(©NTB)