WWF truer med ulvesøksmål

Lederen av World Wide Fund for Nature Norge (WWF) mener den foreslåtte endringen i naturmangfoldsloven, som åpner for mer lisensfelling av ulv også der det ikke tas hensyn til skadepotensial, viser hvor presset regjeringen har blitt.

– Dersom man prøver å tolke det slik at den potensielle lovendringen betyr å skyte mer ulv enn i dag, så tar vi saken til retten for å få stoppet endringen, sier Jensen til NRK.

Hun mener det sender feil signal at det må en lovendring på plass "ved enhver korsvei stortingspolitikere ikke får viljen sin", og mener det vitner om mangel på respekt og forståelse for naturen.

– Det er merkelig at man skal gå inn for å endre et lovverk som er etablert for å verne om naturmangfoldet med den hensikt å skyte flere av en truet og fredet art i Norge, sier WWF-lederen.

Høringsfrist for forslaget er 27. februar.

