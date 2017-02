Russlands nye ambassadør advarer Norge mot rakettskjold

– Hvis Norge vurderer det slik at de bare foretar seg noe for å sikre egne grenser, og bringer inn NATO – og stokker om på basesystemet – og deltar i et rakettskjold. Hvis Norge påstår at dette bare er et tiltak for å sikre egne grenser, så er det ikke sant. Det er ikke noe vi vil tro på, sier Ramishvili til nettstedet High North News.

Uttalelsene er de første ambassadøren gir i etterkant av den oppsiktsvekkende pressemeldingen i forrige uke, hvor Russlands ambassade i Oslo tok et oppgjør med norsk russlandspolitikk.

Ramishvili sier at Norge i utgangspunktet ikke har nå å frykte fra Russland, men at norske myndigheter ikke må være naive. En norsk deltakelse i NATOs rakettskjold vil sette landets grenser i fare.

– Det er ingenting i den russiske, strategiske «lesningen» som har forandret seg i vurderingen av Norge. Men i dag ser vi noen aktiviteter av den typen som aldri fant sted i fortiden. Norge har vært medlem av NATO i flere år, og vil fortsatt være det. Tidligere klarte vi imidlertid å finne et rammeverk for forholdet vårt, noe som reduserte behovet for militære manøvrer og forberedelser, sier den nye ambassadøren.

