Regjeringen vil gjøre det lettere å skyte ulv

Det opplyser statsråd Vidar Helgesen (H) til NTB onsdag ettermiddag.

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldsloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Inspirert av Sverige

Statsråden sier at de foreslår å innlemme samme hjemmel som en som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor. Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden. Helgesen vil ikke kommentere hva et "begrenset antall" vil si i norsk sammenheng.

– Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak – og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.

Han ser fram til høringsrunden, som varer fram til 27. februar.

– Jeg tror de fleste parter vil ta godt imot endringsforslaget. Forslaget vil gi større muligheter for god forvaltning innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser.'

Ba om jusshjelp

Forrige uke inviterte statsråden til nasjonal jussdugnad om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Nå er det altså klart for et nytt kapittel i ulvestriden, som startet i fjor høst. Da vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen. Senere reduserte Klima- og miljødepartementet kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen.

– Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen. Saken vi sender ut på høring i dag er et konkret resultat av dette arbeidet, sier Helgesen.

