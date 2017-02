Politispaner mistenkte Eirik Jensen i nesten 20 år

Den 44 år gamle politispaneren er én av de to som møtte opp i fengselet og sa til Gjermund Cappelen: "Jeg tror du vet hva vi er ute etter ...". Det ble starten på at Cappelen fortalte om sitt forhold til Jensen, skriver VG.

44-åringen var en av spaningslederne i "Operasjon Silent" som ble satt i gang høsten 2013 for å ta Cappelen. Politiaksjonen ble gjennomført i hemmelighet siden det var mistanke om at noen internt i politiet varslet ham.

– Jeg har levd med mistanken om at det har vært et usunt forhold mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen siden 1998. Jeg fikk høre at kontakten mellom dem ikke var bra. Det ble sagt at Jensen lakk informasjon og holdt en beskyttende hånd over Cappelen, sa vitnet i retten.

Mistanken om en utro tjenestemann gjorde at politiet i Asker og Bærum hadde en egen server på politihuset i Sandvika hvor de lagret informasjon om Cappelen, slik at det ikke skulle være tilgjengelig i politiets ordinære systemer. Men datamaskinen krasjet og informasjonen som var lagret forsvant.

Spaneren har selv aldri jobbet sammen med Eirik Jensen.

– Jeg må si det: Ingenting er svart/hvitt. Selv om Eirik Jensen er tiltalt i denne saken, så har han gjort mye bra politiarbeid, sa vitnet.

