Politiet etterforsker vold mot advokat i Drammen

"Siktede ble verbalt ufin mot henne, for så å spytte på henne to ganger på tvers av rettssalen. Spyttet traff henne i ansiktet. Siktede tok glasset med vann og kastet det mot henne. Siktede sparket henne i magen og traff på venstre side. Han gikk etter hvert mot henne og slo henne med knyttet hånd i ansiktet. Aktor gikk mot siktede etter spyttingen, hun sa "fy faen" og tok mot ansiktet hans", står det i rettsboken, ifølge NRK.

Både aktor selv, som etter rettsmøte måtte behandles av lege, og Veum ønsket å loggføre hendelsen.

– Min klient har oppfattet det slik at dette har vært en tosidig episode, og at hendelsen inneholder atskillig flere faktorer enn det som er protokollert, så det riktige er at politiet får etterforske dette på vanlig måte, sier forsvareren.

Hans klient sto tiltalt for grov kroppsskade, og er domfelt ti ganger tidligere, de fleste av dem for vold.

– Politiadvokaten som ble angrepet skal forklare seg for politiet, opplyser tillitsvalgt for politiadvokatene, Birgit Austad.

– Utover det har jeg ingen kommentar til hendelsesforløpet da jeg ikke kjenner til den konkret, sier hun.

Saken blir nå strafferettslig behandlet av politiet i Nordre Buskerud, ettersom politiet i Søndre Buskerud er inhabile.

