Mann dømt til fengsel i Dark Room-saken

Aktor ba om fengsel i seks måneder, men tingretten anså 60 dager som passende straff. 37 dager blir trukket fra for utholdt varetekt. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Domfelte tok betenkningstid på om han skal anke dommen.

Mellom 15. desember 2014 og 5. mars 2015 var mannen inne på en nettside som blant annet ble brukt til å inneholdt overgrepsbilder av barn, skriver Bergens Tidende.

– Sjokkterapi

I løpet av den tida var han inne på nettsiden i totalt 8 timer og 20 minutter. Mannen, som jobber som jurist, ble pågrepet 11. desember 2015 og varetektsfengslet i 37 dager. I tingretten forklarte han at han slet med store smerter, var deprimert og ikke rasjonell på den tida det skjedde.

– Det ble en form for sjokkterapi for å skyve unna smerten og var ikke seksuelt motivert. Jeg visste det var ulovlig, og det var helt idiotisk å gjøre, sa han.

Han forklarte at han kom inn på nettsiden ved en tilfeldighet, og avviste at han hadde sendt materialet videre til andre. Han tok avstand fra at han hadde vært en del av et pedofilt nettverk.

FBI

FBI sørget for å stenge den aktuelle nettsiden, og mannens forsvarer, Jostein Alvheim, sier mannens maskin ble hacket av den amerikanske etaten. FBI kontaktet Kripos, og tidlig i 2015 ble Vest politidistrikt varslet. Alvheim sier saken bygger på tilståelsen til hans klient, ettersom FBIs metoder ikke kunne vært lagt fram som bevis i retten. Den siktede mannen reagerte også sterkt på saksbehandlingstiden.

Politiadvokat Janne Ringset Heltne er påtaleansvarlig for Dark Room-saken. Hun ønsker ikke å kommentere straffesaken mot juristen før hun har lest dommen, skriver Bergens Tidende.

Mannen sa i retten at han mente det var "helt hinsides" at han ble trukket inn i Dark Room-saken.

(©NTB)