Kommunereformen er trolig klar

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil "presentere status for kommunereformen og regionreformen" på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget onsdag morgen. I lys av det siste døgnets lekkasjer om kommune- og fylkessammenslåinger, er det ventet at de fire partiene vil presentere resultatet av prosessen som har pågått store deler av de siste to årene.

De fire partiene er enige om å fremskynde behandlingen av regjeringens kommunereform.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer.

Med sammenslåingen blir landets 428 kommuner redusert til 358. I alt 153 kommuner har per dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner, skriver Aftenposten. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13.

