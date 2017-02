Hovedindeksen på Oslo Børs over 700 poeng

Statoil er mest omsatt fra starten, med Marine Harvest hakk i hæl. Børslokomotivet Statoil begynte i minus, men har etter hvert krabbet seg over i en forsiktig pluss med 0,1 prosents oppgang. Marine Harvest går opp med 0,3 prosent.

Blant de øvrige store selskapene stiger DNB med forsiktige 0,1 prosent, mens de øvrige faller. Norsk Hydro og Yara International går begge tilbake med 0,3 prosent og Telenor med så vidt 0,1 prosent.

Starten er forsiktig på Oslo Børs onsdag, men blant de øvrige selskapene med noterbar aktivitet går Asetek fram med hele 12 prosent, Subsea 7 med 1,2 prosent og REC Silicon med 1,1 prosent. Norwegian faller mest med 2,2 prosent.

Også de mest toneangivende europeiske aksjeindeksene stiger etter åpning onsdag. CAC 40 i Paris går mest opp med 0,5 prosent, fulgt av Frankfurts DAX 30 som stiger med 0,4 prosent. I London stiger FTSE 100 med 0,3 prosent.

Oljeprisen faller litt på morgenkvisten, og et fat nordsjøolje omsettes for 56,52 dollar, mens et fat amerikansk lettolje selges for 54,28 dollar.

(©NTB)