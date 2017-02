ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen 

– Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS. Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA sendte onsdag en såkalt grunngitt uttalelse i saken til norske myndigheter.

ESAs krav er nå at Norge må rette opp innen to måneder. Skjer ikke det, kan saken til slutt bli tatt opp i EFTA-domstolen.

"Ikke realistisk"

Samferdselsdepartementet har hele tida stått fast på at de norske reglene ikke er i strid med EØS-avtalen.

– Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen (H).

Hvis konklusjonen blir at reglene må endres, vil myndighetene følge "normale prosesser" for dette, tilføyer han.

– Det er ikke realistisk å endre regelverket på to måneder, understreker Nilsen.

Ikke mot løyver

ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.

Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.

"Denne antallsbegrensningen går ut over etableringsfriheten. ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn. Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne", fastslår ESA.

Klagesak

Saken kom opp i ESA på grunn av en klage i 2014 som handlet om at en aktør var blitt nektet løyve i Oslo.

Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er enig i ESAs vurderinger.

– Av hensyn til norske forbrukere håper vi at regjeringen får fart på prosessen, og at Norge unngår å bli trukket for retten av ESA, sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for digitale næringer i Abelia.