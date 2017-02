Difi: Arbeidet med politireformen er i rute

Difi la onsdag fram en statusrapport som vurderer det reformarbeidet som ble gjennomført i 2016 i forbindelse med gjennomføringen av nærpolitireformen. Evalueringen gjøres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og går over fire år.

–Arbeidet med nærpolitireformen er så langt i rute. Det vil si at politiet i hovedsak har gjennomført de tiltakene som var planlagt i 2016, selv om enkelte tiltak er noe forskjøvet i tid, heter det i statusrapporten.

Difi skriver at det er mye uro og usikkerhet når det gjelder reformen, og da spesielt knyttet til lokal organisering. I rapporten pekes det på fire hovedutfordringer, deriblant er det både blant ansatte i politiet og i kommunene liten tiltro til at reformen vil lykkes. Det er også usikkerhet rundt hvorvidt nødvendige IKT-løsninger er på plass for å bidra til at reformen lykkes.

Rapporten onsdag kommer også med noen råd til departementet og Politidirektoratet om arbeidet videre.

–Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet må avklare og kommunisere hva som er realistiske mål for reformen. Særlig viktig blir det å konkretisere hva som menes med nærpoliti, skriver Difi.

De anbefaler blant annet også at politiet må synliggjøre resultatene av reformen underveis og en prioritering av politiets IKT-systemer.

