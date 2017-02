Bondelaget: – Nytt ulvevedtak kan virke mot sin hensikt

–Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen.

Det er hovedsakelig to ting i høringsnotatet som det reageres på.Det ene er at departementet argumenterer for at Stortingets mål er krevende med dagens rettstilstand, noe Bondelaget er uenig i. I tillegg mener departementet at det er vanskelig å utforme en ny regel som gir mulighet til det uttaket som rovviltnemnda vedtok i fjor. Da kan handlingsrommet bli innskrenket, argumenterer Bondelaget.

I tillegg mener Bartnes at høringsfristen 27. februar ikke styrker regjeringens sak.

–Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier han.

(©NTB)