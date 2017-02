Arnstad ikke overbevist av ulveforslag

Onsdag ettermiddag ble det sendt ut et forslag på høring om å endre naturmangfoldsloven for en åpning for lisensfelling av ulv, uten hensyn til skadepotensial.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, mener en lovendring ikke er løsningen på utfordringen med å nå Stortingets bestandsmål.

– Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et "begrenset antall" ulv vil si, men det tallet har vi allerede. Rovviltnemndene har stilt seg bak en fellingskvote på 47 dyr. Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.

Tidligere onsdag sa Helgesen at han trodde at forslaget ville bli tatt godt imot av alle parter. Arnstad mener heller at tiden fram mot 10. mars bør brukes godt. Det er datoen Stortinget har satt for regjeringen til å fremme en sak om hvordan ulveforvaltningen kan gjennomføres.

– Forslaget gjør meg usikker slik det fremstår nå. Jeg frykter at en lovendring er en måte å unngå problemet på, sier hun.

