Ap-ledere med ulike syn på Venstre-samarbeid

I motsetning til flertallet av Arbeiderpartiets fylkesledere er Olsø helt imot nasjonalt samarbeid med Venstre, ifølge Klassekampen. Mens partileder Støre vil ha et Ap-Sentrum-samarbeid, der potensielle samarbeidspartnere inkluderer Sp, KrF og Venstre, definerer Olsø Venstre et helt annet sted:

– Venstre har plassert seg et godt stykke mellom Høyre og Frp nasjonalt, blant annet i spørsmål knyttet til arbeidstakeres rettigheter. De har i realiteten også̊ stengt døra for Ap gjennom uttalelser fra sin partileder. I den situasjonen vil det være relativt håpløst å inngå et samarbeid med dem, sier han.

Også AUF-leder Mani Hussaini har vært skeptisk til Venstre i et nasjonalt samarbeid.

– Det er helt utenkelig å samarbeide med et arbeidsfiendtlig parti som Venstre, sa Hussaini til Dagbladet.

Klassekampen har snakket med 13 av 19 Ap-fylkesledere. Ti av dem støtter partiledelsens plan om å vurdere samarbeid med Venstre, én sier at fylkeslaget ikke har tatt stilling, mens to fylkesledere stiller seg bak Hussainis utspill.

