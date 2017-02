Tid for Michelin-stjerner

Onsdag får norske restauratører vite om de får beholde sine, om de får flere, eller om noen av dem kan smykke seg med sine første.

I fjor fikk gourmetrestauranten Re-Naa i Stavanger sin første stjerne i Norge, også som den første utenfor Oslo. Nå tror flere at en sushirestaurant Sabi Omakase kan sikre oljebyen nok en stjerne i Michelin Nordic Guide, som lanseres i Stockholm onsdag formiddag.

– Det viktigste for meg er at kundene forstår og liker det jeg holder på med. Stjerne i Michelin-guiden hadde selvsagt vært en ære. Likevel vil det viktigste alltid være responsen jeg får fra gjestene, sier kokk og medeier ved Sabi Omakase, Roger Asakil Joya til NRK.

Matblogger Anders Husa tror også at Bokbacka i Oslo får stjerne. Utenom dette tror han ikke det blir noe stjernedryss, men legger til at Credo i Trondheim hadde fortjent en.

I den nordiske Michelin-guiden 2016 har Statholdergaarden, Fauna og Kontrast en stjerne, Restaurant Eik og Smalhans er oppført under Bib Gourmand (nivået under stjerne) og Maaemo har tre stjerner. Alle disse er i Oslo, mens altså Re-Naa er i Stavanger med sin ene stjerne.

Den første Michelin-guiden kom i 1900 og ble delt ut gratis til alle i Frankrike som eide en bil. Det var riktignok bare 3.000 stykker og nesten alle bodde i Paris. Formålet med guiden var å få folk til å kjøre bil ut på landet for å slite dekkene sine, slik at de måtte kjøpe nye, og for at flere skulle skaffe seg bil og dermed trenge dekk.

(©NTB)