Sparebank 1 kuppet misfornøyde meglere

Dagens Næringsliv meldte mandag at rundt 20 analytikere, corporate-medarbeidere og meglere går fra Swedbank til konkurrenten Sparebank 1 Markets. Til Finansavisen sier administrerende direktør i Sparebank 1 Markets, Stein Husby, at overgangene er resultat av et raid mot Swedbank fra deres side. Sparebank 1 Markets kjente til misnøyen:

– Vi satte våre avdelingsledere til å ringe etter en konkret liste med navn. Når vi først satte i gang, gikk det veldig fort, og vi er overrasket over hvor kort tid det tok, sier Husby.

Kilder sier til Finansavisen at Swedbank gjorde flere feil som gjorde at de norske meglerne nå går til konkurrenten. Det skal ha vært misnøye med mangel på resultatdeling og felles interesser, hierarki og byråkrati og mangel på frihet i et toppstyrt system. I tillegg skal de ha reagert på Swedbanks avgjørelser i Oslo.

Swedbank Norge-sjef Charlotte Aleblad bekrefter at 15 til 20 personer har sagt opp.

–Mer enn ti personer har sagt opp i helgen. De fleste kom mer eller mindre samtidig, og så har det kommet noen flere etterpå, sier hun til Finansavisen.

