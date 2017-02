Sp-Toppe vil straffe surrogatforeldre

– Vi behøver et forbud mot å b­enytte seg av surrogati i utlandet på samme måte som sexkjøpsloven gjør det straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, sier Kjersti Toppe (Sp) til Vårt Land. Hun mener surrogati, i likhet med sexkjøp, utgjør en fare for utnytting av kvinner.

Surrogati i Norge er forbudt, men i 2013 vedtok Stortinget straffe­fritak for privatpersoner som bryter Bioteknologiloven, ifølge Fritanke. I forrige uke sendte Toppe spørsmål om hva regjeringen vil «gjøre for å hindre at nordmenn benytter seg av surrogati i utlandet» og om «surrogati-firma sin praksis i Norge er lovlig». Hun vil straffe både selskaper som driver surrogatiformidling på norsk jord, og nordmenn som kommer hjem med barn ­båret fram av surrogatmor.

En israelsk surrogatiformidler åpnet i fjor kontor i Stockholm og retter seg mot Finland, Danmark og Norge i tillegg til Sverige. Ifølge Vårt Land er det flere surrogatiselskaper som tilbyr norskspråklige informasjonsmøter og nettsider.

– Dersom vi mener noe med surrogatiforbudet, må vi praktisere det. Ellers sier vi at det er greit å benytte seg av surrogatitilbud i utlandet og at det ikke vil ha noen konsekvenser, sier Toppe.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før han har svart å brevet hennes.

