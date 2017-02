Slagsvold Vedum: – Tvang er udemokratisk

– Det som skjer er helt uansvarlig. De har brukt det vi har kalt økonomisk tvang for kommuner som ikke vil slå seg sammen og hele tiden utøvd et voldsomt press. Nå viser det seg at selv når kommuner har stått imot det, tvinges det gjennom, sier Slagsvold Vedum til VG tirsdag kveld.

Sp-lederen mener regjeringspartiene har brutt et løfte om ikke å bruke tvang.

Tirsdag ble det kjent at i alt 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall, ifølge NRK.

– Til Skedsmo, Sørum, Fet og andre kommuner som blir foreslått tvangssammenslått har jeg ett budskap: Ikke bruk én krone til av fellesskapets penger på denne meningsløse prosessen før valget! sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB. Han er førstekandidat for Akershus Senterparti til stortingsvalget.

Ifølge Gjelsvik har Senterpartiet hele veien vært tydelige på at ingen kommuner skal slås sammen med tvang. Han mener tvangssammenslåingen, som ifølge Aftenpostens opplysninger foreslås blant annet på Nedre Romerike, også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller tvang kan brukes.

– Ingen av disse kommunene har sagt ja til denne sammenslåingen. Jeg forventer at ordførerne i de tre kommunene tydeliggjør dette i forkant av Stortingets behandling. Her tvinger regjeringen med støtte fra KrF og Venstre en sterkt sentraliserende kommunesammenslåing nedover hodet på alle tre kommunene, understreker Gjelsvik.

