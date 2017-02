Politiadvokat slått ned i Drammen tingrett

– Politiadvokaten er ikke alvorlig skadd. En 31-åring er pågrepet og fraktet til arresten i politihuset i Drammen, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Hendelsen skjedde under et fengslingsmøte med en 31 år gammel mann i Drammen tingrett tirsdag morgen. 31-åringen er dømt for flere voldshendelser, men dommen er ennå ikke rettskraftig. Han skulle derfor fremstilles for forlenget fengsling.

– Han har greid å komme seg bort til møtende aktor og spyttet og slått. Det er skremmende å oppleve slikt i retten, sier politiadvokat Cathrine Thiis-Evensen til Drammens Tidende.

Fengslingsmøtet ble avsluttet etter hendelsen. Den tiltalte 31-åringen må regne med et enda lengre fengselsopphold etter voldsepisoden. Offentlige tjenestemenn har et spesielt sterkt vern. Vold mot offentlig tjenestemenn straffes strengt.

Nå krever de tillitsvalgte bedre sikringstiltak.

– Drammen tingrett er dessverre en av tingrettene som er i dårligst stand når det kommer til ivaretakelse og sikkerhet. Det er verken metalldetektorer eller sikkerhetsvakter der, sier Birgit Austad, tillitsvalgt for politiadvokatene, til NRK.

Det er ikke første gang aktører i retten blir angrepet i Drammen. I 2013 ble en annen kvinnelig politiadvokat angrepet av en tiltalt under en pause i retten.

(©NTB)