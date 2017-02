Ordkrig i retten: Mahamuds advokat beskylder UNE for slurv 

Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett.

Etter 16 år i Norge ble han i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

– Det er godt å være i gang. Det er en lettelse, sier Mahamud til NTB.

30-åringen har hele tiden holdt fast ved at han er fra Somalia, og saken vakte stor oppmerksomhet da den først ble kjent.

Forledet

Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annetfeilstaving av navn, i intervjuer med Mahamud og hans foreldre.

– Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere ett eksempel, sier han til NTB.

Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt. Før helgen fikk Humlen rettens kjennelse til å vite hvem tipseren var.

– Da viser det seg at tipseren ikke var anonym, men ble anonymisert av UNE. Dette er en person som er en politisk motstander av Mahad, sier Humlen, som er opprørt over at UNE har forledet ham.

UNE avviser

Utlendingsnemndas advokat Erik Bratterud sier det er feil at UNE har slurvet.

– Jeg avviser at UNE har vært unøyaktig, sier Bratterud til NTB og viser til at saken først var etterforsket av politiet før den ble grundig behandlet av både UDI og UNE.

– Hva er grunnen til at dere først hevdet at tipseren var anonym?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Bratterud.

UNE mener at saksøker både heter noe annet og er eldre enn det han har oppgitt, og viser blant annet til et familiegjenforeningsintervju med Mahamuds nå avdøde far fra 2002, der faren sier at Mahad "alltid har bodd sammen med ham i Djibouti".

UNE mener også at en rekke pengeoverføringer til Djibouti, Mahamuds mange kontakter i landet, samt hans gode franskkunnskaper, tyder på at han kommer fra det fransktalende landet.

Argusøyne

I retten tirsdag gikk Mahamuds prosessfullmektig Elise Nygård i detalj igjennom hans historie.

30-åringens advokater vil også legge fram et brev fra Somalias parlamentspresident, der det heter at Mahamuds far var offiser i det somaliske flyvåpenet og at sønnen ble født i flyvåpenets hovedkvarteri Mogadishu. Brevet er også signert av en brigader i flyvåpenet.

Også Somalias ambassadør til EU, Ali Said Faqi, har bekreftet at Mahamud er somalisk.

Blant vitnene UNE vil føre, er representanter for politi og utlendingsmyndigheter og en rådgiver fra den norske ambassaden i Addis Abeba.

For Mahamud vitner blant annet en tidligere kontaktlærer, en miljøterapeut og lederen av Somali International Minoritet (SIM) i Norge.

Det er satt av tre dager til rettssaken som ledes av tingrettsdommer Geir Grindhaug. Saken følges med argusøyne, ikke minst fordi det blant annet var Mahamud-saken som førte til forslaget i Stortinget om at domstolene bør overta beslutningen om å tilbakekalle statsborgerskap.

