Ofrene i Kristiansand stukket 60 ganger

15-åringen som er siktet for drapene, har forklart seg for politiet flere ganger, og politiet har ifølge Fædrelandsvennen brukt store ressurser på å sjekke forklaringen.

Knivstikkingen skjedde i skolegården på barneskolen Wilds Minne 5. desember i fjor. 15-åringen har tilstått drapene på både Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48).

Avisa skriver at noen hundre kroner i gjeld kan ha vært bakgrunnen for drapet på 14-åringen. Den siktede gutten har antydet at 48-åringen ble knivstukket fordi hun blandet seg inn.

