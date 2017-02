Mahamud: – Godt å være i gang med rettssaken

– Det er godt å være i gang. Det er en lettelse, sier Mahamud til NTB.

30-åringen har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda (UNE) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet. Saken startet tirsdag i Oslo tingrett.

UNE fratok Mahamud statsborgerskapet fordi de mener han løy om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring.

Blant annet har hans nå avdøde far ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) sagt at Mahad «alltid har bodd sammen med ham i Djibouti». Farens opplysninger stammer fra da faren søkte om familiegjenforening for 14 år siden.

Mahamud har hele tiden holdt fast ved at han er fra Somalia. I retten vil han blant annet legge fram et brev fra Somalias president Mohammad Osman Jawari som han hevder bekrefter hans identitet.

Det er satt av tre dager til rettssaken.

