Kvinne i 90-årene stanset brann

Politiet i Telemark fikk melding om brannen i Porsgrunn litt etter midnatt natt til tirsdag.

– Det var en kvinne i 90-årene som kom inn på soverommet og oppdaget at det hadde begynt å brenne i et elektrisk varmeteppe i senga. Det hadde også spredt seg til dyna. Hun handlet resolutt, sørget for å legge alt i badekaret og forhindret spredning. Så reddet hun seg ut og varslet naboen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Kvinnen kom uskadd fra hendelsen, men eneboligen fikk store røykskader og er foreløpig ikke beboelig.

– Det var aldri fare for spredning til nabohusene, takket være kvinnens innsats, sier politiet.

