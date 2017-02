Forbrukerrådet vurderer søksmål mot økt søppelavgift i Oslo

– Vi vurderer jevnlig rettslige skritt i forskjellige saker, og det kan det godt tenkes at vi gjør også i denne saken, sierfagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, til NRK.

Kaoset rundt avfallsinnhentingen vil føre til at innbyggerne i Oslo kommune får økt renovasjonsgebyret med 5 prosent. Forbrukerrådet reagerer kraftig på at folk må betale ekstra for en tjeneste de allerede har opplevd at de ikke får, skriver Aftenposten.

– Jeg synes det er veldig arrogant av etat og kommune, sier Vie til avisen.

Før jul krevde Forbrukerrådet at Renovasjonsetaten i Oslo skulle gi kompensasjon til borgere som ikke fikk de renovasjonstjenestene de betaler for. Forbrukerrådet påpekte at «en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter (vil) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon.» Kravet ble avvist, fordi folk må søke individuelt om refusjon.

Vie reagerer på at kommunen bare har fått inn 29 søknader om refusjon fra dem som har pådratt seg ekstrautgifter til blant annet privat fjerning av avfall kommunen ikke har hentet.

– Vi er ganske sikre på at det er toppen av et isfjell og at behovet er mye større. Vi tror grunnen er at etaten kraftig har underkommunisert denne ordningen, den har ikke informert innbyggerne om dette.

Byrådet i Oslo sier de har bedt Renovasjonsetaten sørge for «god, tilgjengelig informasjon om refunderingsmuligheter». Renovasjonsetaten sier de tar sikte på å legge det ut tirsdag.

