Forbrukerombudet: Strømselskaper bryter loven

Forbrukerombudet har hatt tilsyn med ti ulike strømselskaper de har mottatt flere klager og tips om. I tilsynet fant ombudet at de minste selskapene, Agva Kraft, Akraft, Oslo Kraft og Telinet Energi, hadde mange avvik fra standardvilkårene og flere brudd på markedsførings- og angrerettloven. Avvikene omfatter blant annet for dårlige rutiner for varsling til forbrukerne ved prisendringer i strømavtalen. Nå ber ombudet strømselskapene om å rydde opp i forholdene.

– Dessverre ser vi at flere strømleverandører har altfor dårlige avtalevilkår, og at de heller ikke gir kundene sine den informasjonen de har krav på. Dette må selskapene rette opp i. Det er ingen god forretningsmodell å føre kundene bak lyset, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Selskapene som ble kontrollert var Hafslund, NorgesEnergi, Fjordkraft, LOS energi, Eidsiva, Trønderenergi, Akraft, Agva kraft, Telinet, Oslo Kraft.

(©NTB)