BT: Statlig fornybarfond plasseres i Stavanger

Det er olje- energiminister Terje Søviknes som avgjør fremtiden til det statlige investeringsselskapet Fornybar AS, populært kalt fornybarfondet. Nå er beslutningen om å lokalisere fondet til Stavanger fattet, skriver Bergens Tidende.

– En statsråd er ikke bare en statsråd for Hordaland, men for hele landet, sier leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), til avisen.

På sikt skal fondet forvalte opp til 20 milliarder kroner og kan sysselsette alt mellom 20 og 120 personer.

Det er en avtale mellom regjeringspartiene H og Frp, og samarbeidspartiene KrF og Venstre som ligger bak opprettelsen av fondet, som opprinnelig var Venstres idé.

