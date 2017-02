 22. juli-kommisjonen får hard medfart i ny bok

I boken "På vår vakt – Beretninger fra politiets beredskapstropp",har forfatter Malin Stensønes dybdeintervjuet 20 av de 26 operatørene som var med i aksjonen.

Her tar politifolkene et oppgjør med det de mener er faktiske feil og metodiske mangler i 22. juli-kommisjonens rapport, skriver Aftenposten.

– De må ha trodd jeg løy, sier aksjonslederen om sitt møte med kommisjonen.

Stensønes skriver blant annet følgende i boken: "Men det vi husker er den røde gummibåten på Tyrifjorden. Det er ikke bare dypt urettferdig med tanke på styrkens innsats. Det er også et lite maktkritisk perspektiv. Beredskapstroppen gjorde dokumenterbare feil 22. juli og må ta ansvar for det. Men det opprører meg hvordan vi med så stor letthet plasserer ansvar på operative skuldre når det er helt andre som burde bære det."

Samtlige av de 20 som er intervjuet i boken, har sagt at de trodde de skulle møte tre til fem gjerningsmenn med automatvåpen da de kom til Utøya. Informasjonen var basert på to telefonsamtaler, den ene med en av ungdommene på øya, den andre med en person som hadde snakket med en av ungdommene.

I boken hevder mannskapene at ingen i styrken ble trodd av 22. juli-kommisjonen på grunnlaget for denne situasjonsforståelsen, noe mange har reagert sterkt på.

– Flere mellomledere i politiet ønsket å gå ut og korrigere kommisjonen da rapporten ble offentlig. Men de fikk ikke lov av politiledelsen. Politiet følte at de ikke kunne vinne en slik diskusjon. Det ville være nok et eksempel på at politiet ikke tålte kritikk, sier Stensønes til VG.

