Willoch: Kaci Kullmann Five vil bli savnet av mange

– Dette er veldig trist. Hun var en meget dyktig, innsiktsfull og allsidig politiker. Som medlem og leder av Nobelkomiteen gjorde hun en storartet jobb. Og ikke minst var hun et hyggelig og verdifullt medmenneske, sier Willoch.

– Som partileder var hun anerkjent og høyt verdsatt. Hun sto på god fot i hele partiet. Hun var rett og slett veldig populær, sier Willoch.

Willoch sier at Five hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk, og at hun utmerket seg med bred kontakt på tvers av alle partier.

– Hun vil bli bredt savnet, slår den tidligere statsministeren fast.

(©NTB)