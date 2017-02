Stoltenberg: Kaci Kullmann Five var en foregangskvinne

– Kaci Kullmann Five var en foregangskvinne for min generasjon politikere, uttaler Jens Stoltenberg etter at det er kjent at Nobelkomiteens leder og tidligere Høyre-leder Kaci Kullmann Five er død.

Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.

– Hun var en krevende motstander, men alltid vennlig og imøtekommende privat, sier Stoltenberg.

